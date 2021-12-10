Администрация США отчиталась о разговоре Байдена с Зеленским по итогам беседы с Путиным

Президент США Джо Байден, выдержав двухдневную паузу, позвонил президенту Владимиру Зеленскому, чтобы рассказать ему о своей беседе с Владимиром Путиным об Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о содержании разговора сообщила пресс-служба Белого дома.

В тексте сообщения, в том числе, говорится о том, что «Соединенные Штаты, их союзники и партнеры привержены принципу – «никаких решений или обсуждений Украины без Украины». Эксперты сочли этот пассаж откровенным издевательством над Зеленским.

Также Байден отметил безальтернативность Минских соглашений и необходимость дипломатического разрешения конфликта в Донбассе.

Пресс-релиз администрации США вышел спустя три часа после звонка Байдена украинскому президенту, тогда как Офис Зеленского опубликовал отчет через несколько минут.

«Президент Байден выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов и наших европейских союзников агрессивными действиями России по отношению к Украине и ясно дал понять, что США и наши союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае дальнейшего военного вмешательства. Он подтвердил непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.

Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры привержены принципу «никаких решений или обсуждений Украины без Украины». Лидеры призвали Россию снизить напряженность и согласились с тем, что дипломатия – лучший способ добиться значимого прогресса в разрешении конфликта. Президент Байден подчеркнул готовность Соединенных Штатов поддержать меры по укреплению доверия для продвижения выполнения Минских соглашений в поддержку нормандского формата», – говорится в релизе.

Между тем, в отчёте офиса Зеленского речь шла о том, что США якобы пообещали Украине преодолеть последствия запуска газопровода «Северный поток-2».

Симферополь, Валентин Карамазов

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