Байден заверил Зеленского в предоставлении помощи для «отпора агрессии»

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам телефонным переговоров президента США Джо Байден украинским лидером Владимиром Зеленским рассказал, что американская сторона подтвердила предоставление всей необходимой помощи Украине для отпора внешней агрессии, – сообщает ТАСС.

В эфире телеканала «1+1» Ермак сообщил, что Байден подтвердил, что США «предоставят, и уже это происходит, всю необходимую помощь для того, чтобы Украина имела возможность дать какой угодно отпор в любое время».

Также, по словам главы офиса украинского президента, Джо Байден заверил Зеленского в жестких санкциях в отношении РФ в случае агрессии против Украины.

«Байден очень откровенно сказал Путину и предупредил обо всех последствиях, если в Кремле примут решение об эскалации у украинских границ и вторжении на территорию Украины», – сообщил Андрей Ермак.

Кроме того, президент Украины заверил американского коллегу в том, что «Украина абсолютно мирное государство и не собирается ни на кого нападать. Мы только хотим принести на нашу земли мир, мы хотим вернуть наши территории, хотим вернуть наших людей», – передал в эфире телеканала «1+1» слова Зеленского руководитель офиса президента Украины.

Телефонный разговор президентов продлился в четверг полтора часа, сообщил Ермак: «разговоры президентов США и Украины проходят в очень откровенной и прямой атмосфере. Разговор длился практически полтора часа».

Киев, Иван Бабурин

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