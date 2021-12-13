Ростуризм уточнил сроки программы туристического кешбэка в 2022 году

Программа туристического кешбэка в 2022 году стартует 18 января. Об этом сообщили в Ростуризме.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», купить тур можно будет до 12 апреля, а отправиться в поездку – сразу после начала программы, то есть с 18 января и до 30 апреля включительно.

Напомним, программа, предусматривающая возвращение туристу части средств, потраченных на путешествие, стартовала в августе 2020 года. Вернуть можно было 20% стоимости тура (но не более 20 тысяч рублей) при условии путешествия по России и оплаты поездки картой «Мир». В 2021 году программа действовала с 16 июня и сначала по 31 августа, потом ее продлили до 14 сентября, но внезапно прекратили 10 сентября.

Сокращение периода продаж на несколько дней объяснили резко возросшим спросом на туры с кешбэком. Специалисты пришли к выводу, что у Ростуризма просто закончились день, выделенные на эти цели федеральным правительством.

В текущем году в акции приняли участие 1,6 млн россиян: они потратили на турпакеты и размещение в гостиницах 34 млрд рублей. Общая сумма возвратах в рамках кешбэка составила 6,7 млрд рублей.

Учитывая, что в сентябре текущего года было заявлено о работе программы с 2022 года только в низкий сезон, предполагается, что второй этап в наступающем году стартует с 1 октября и продлится до середины декабря.

Самыми популярными направлениями в рамках программы являются Краснодарский край, Крым и Ставрополье.

Симферополь, Лиана Макоба

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