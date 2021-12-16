Фигуранту дела о диверсии в Крыму предъявили окончательное обвинение

Фигуранту дела о диверсии на газопроводе в Крыму Нариману Джелялову предъявили окончательное обвинение. Об этом сообщил его адвокат Николай Полозов.

Как уже сообщал «Новый День», поврежденную газовую трубу обнаружили 23 августа возле села Перевальное в Симферопольском районе. В начале сентября по подозрению в подрыве газопровода задержали несколько человек.

В ФСБ заявили: в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлено, что диверсия организована территориальным подразделением Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в Херсоне. Исполнителей с начала лета готовили к диверсии и учились подрывному делу в Херсоне, за «работу» им обещали вознаграждение в размере около 2 тысяч долларов.

Джелялов, по версии следствия, исполнял роль посредника. На днях ему предъявили окончательное обвинение: участие в совершении диверсии, незаконный оборот и контрабанда взрывных устройств (все три деяния в составе организованной группы), а также причинение ущерба ГУП «Крымгазсети» в размере 105 тыс 237 рублей.

Вину Джелялов не признает.

Симферополь, Лиана Макоба

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