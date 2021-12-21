Все наоборот: Крым опровергает экспертные заявления об антиковидной вакцинации

В Крыму за сутки зарегистрировано 153 новых случаев коронавирусной инфекции. Напомним, месяц назад ежедневно регистрировалось более 800 заболевших.

По словам заместителя министра здравоохранения Республики Крым Антона Лясковского, столь впечатляющих успехов удалось достичь благодаря вакцинации. Согласно данным минздрава РК, привито уже 60% взрослых крымчан. Сокращается число госпитализированных, поэтому ведомство собирается отказаться от части ковидных коек.

Вместе с тем, сообщил Лясковский, 280 человек находится в тяжелом состоянии, 80 из них подключены к аппаратам ИВЛ. А смертность и вовсе остается на самом высоком за весь период пандемии уровне.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», от инфекции умерли 25 человек. И это странно, так как, по словам специалистов, прививка не дает 100%-ной защиты от заражения и болезни, зато гарантирует, что человек от ковида не умрет. Так что, по идее, с ростом уровня вакцинации, смертность должна снижаться, а в Крыму этого не происходит.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 125 тысяч 671 зараженный, жертвами ковида стали 4 тысячи 108 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2021, РИА «Новый День»