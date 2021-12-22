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Среда, 22 декабря 2021, 11:20 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В Крыму от ковида умерли еще 24 человека

По выявляемости коронавируса Крым откатился к официальным показателям середины июня: за минувшие сутки зарегистрирован 151 новый случай.

Правда, 17 июня, когда в последний раз фиксировался такой уровень заболеваемости, смертность от ковида составила 5 человек, а 21 декабря – 24.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 125 тысяч 822 зараженных, жертвами ковида стали 4 тысячи 132 крымчанина.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2021, РИА «Новый День»

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