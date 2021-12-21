В Крыму многодетную семью в морозы оставили без света и тепла

В Крыму многодетную семью отрезали от энергоснабжения. Скандал разгорелся в Симферопольском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, жительница села Живописное в одиночку воспитывает пять детей в возрасте от 2,5 до 18 лет. Из-за дефицита средств она накопила долг за электричество 45 тысяч рублей. И коммунальщики просто отрезали ее дом от линии электропередач.

В итоге семья осталась не только без света, но и без отопления. Напомним, минувшей ночью в Крыму фиксировались минусовые температуры, грядущей будет минус 15, завтра днем – до минус 8. Крымчанка жалуется, что ее дети замерзают.

На обращение женщины в сосцетях отреагировал Следственный комитет. К нему подключилась прокуратура. Сейчас следователи проверяют действия коммунальщиков, а также условия проживания семьи и полноту предоставления мер социальной поддержки.

Симферополь, Лиана Макоба

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