В Крыму многодетную мать оставили не только без электричества, но и без детских пособий

История многодетной матери из Симферопольского района обрастает новыми подробностями.

Как уже сообщал «Новый День», жительница села Живописное в одиночку воспитывает пять детей в возрасте от 2,5 до 18 лет. Из-за дефицита средств она накопила долг за электричество 45 тысяч рублей. И коммунальщики просто отрезали ее дом от линии электропередач. В итоге семья осталась не только без света, но и без отопления.



Как выяснилось, женщина год назад развелась. Пока переоформляла документы, ей не платили пособия, в том числе и на детей. Лишь в сентябре ей начали выдавать деньги на одного ребенка, на остальных – только в декабре.

Между тем, за электричество семье ежемесячно выставляли счет в размере 12 тысяч рублей. Самому младшему и вовсе отказали в пособиях.

Женщина пыталась оформить льготы на коммунальные платежи, но ей отказали из-за долга. А потом и вовсе отрезали дом от электричества.

Сейчас в истории разбираются Следственный комитет и прокуратура. В числе прочего, будут выяснены вопросы с социальными выплатами, а также будет дана оценка работе социальных служб, которые были в курсе ситуации, но бездействовали.

Симферополь, Лиана Макоба

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