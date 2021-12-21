И вот опять: в Крыму вернулись к идее максимально выжать деньги из Ай-Петри

В Крыму в очередной раз заговорили о создании горнолыжного курорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эта идея появилась еще при Украине, ни никак не могла двинуться дальше разговоров. В конце 2014 года, когда полуостров уже вернулся в состав России, возник план создания кластера «Горы здоровья и море впечатлений» – горнолыжного круглогодичного туристического комплекса с сетью канатных дорог на северных склонах горы Кемаль-Егерек и горы Лопата. К 2016 году кластер (все еще в планах) «переехал» в Бахчисарайский район. Но еще через год снова «вернулся» на Ай-Петри.

Потом разговоры на эту тему стихли, но в текущем году вспыхнули с новой силой. Правда, Ай-Петри признали для этих целей категорически непригодным:

«Было проведено исследование с несколькими фирмами крупнейшими в России, которые занимались строительством горнолыжных курортов, и потенциальная возможность меньше на Ай-Петри, потому что там карстовые породы, там уходит вода – не сохраняется снег. А на многих курортах в мире снег сохраняется даже летом. Но есть возможности в районе Ангарского перевала, на склонах горы Чатыр-Даг», – заявил в начале ноября министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Не прошло и полутора месяцев. Как власти опять «переобулись»: вновь обсуждается вариант создания курорта именно на Ай-Петри.

«Разработкой концепции и строительством будет заниматься одна из крупнейших отечественных корпораций. Озвучивать не будем. Санкции. Как зайти в Крым – варианты есть», – цитирует источник в правительстве РК telergram-канал «Шо, опять?». Предполагается, что проект реализуют в течение 5 лет. Уже известно, что подъемники будут бугельного типа – такие обычно используются на небольших пологих склонах, в частности учебных и для детского катания.

Напомним, экологи неоднократно доказывали – хозяйственная деятельность на Ай-Петри уничтожает главную «водонапорную башню» всего Южного берега Крыма, ежегодно дающую 200 млн кубометров питьевой воды.

Симферополь, Олег Яковенко

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