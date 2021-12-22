В Крыму водитель выгнал школьника-льготника из автобуса на мороз

В Крыму водитель маршрутки выгнал школьника из салона на мороз. О происшествии рассказали очевидцы в соцсетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Симферопольском районе в поселке Андрусово. Мальчик сел в автобус «Богдан», выполнявший маршрут «Железнодорожный вокзал Симферополя – Перевальное», и предъявил водителю удостоверение, подтверждающее его право на льготный проезд. Однако водитель категорически отказался везти юного льготника и выгнал его на улицу.

Напомним, в Крыму вторые сутки дневные температуры опускаются ниже ноля, а в России с марта текущего года в марте текущего года действует закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей даже за безбилетный проезд.

Но водитель маршрутки проигнорировал эти обстоятельства и, как сообщают очевидцы, не в первый раз.

«Он сегодня так же в 5 вечера выгнал ребенка из маршрутки в Добром, он тоже был со справкой о том, что из многодетной семьи», – комментируют историю в соцсетях.

В администрации Симферопольского района инцидент подтвердили, сообщив, что перевозчик, обслуживающий маршрут установлен и уже вызван для объяснений.

В минтрансе Крыма заявили, что водитель уже уволен.

Симферополь, Лиана Макоба

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