В Крыму водитель автобуса увез пассажирок за 10 км от места назначения и бросил в ночи

Беспредел водителей общественного транспорта в Крыму, авторитарно решающих, кого и куда везти, – это не единичные случаи, а сложившаяся система. Так утверждают крымчане, ежедневно попадающие в подобные ситуации.

Как уже сообщал «Новый День», в Симферопольском районе в поселке Андрусово водитель, выполнявший маршрут «Железнодорожный вокзал Симферополя – Перевальное», выгнал из салона школьника, предъявившего документ на право льготиного проезда. Эта история вызвала большой общественный резонанс. В инциденте разбираются СК и прокуратура, водителя, по информации миндортранса РК, уже уволили.

Однако другие водители общественного транспорта на этот скандал, похоже, не обратили никакого внимания. И продолжили вести себя так же. Об одном из таких случаев рассказали читатели РИА «Новый День».

«Вчера, 22.12.2021, рейс 19:40 «Симферополь – Судак», водитель не остановил на остановке по требованию (остановка «Поворот на Красносёловку», городской округ Судак) пожилой женщины с женщиной помладше, увёз их ночью, в мороз, за 10 км от нужного им места, хотя билеты у этих женщин были до Судака, – рассказала агентству очевидица событий. – При этом на всём пути следования водитель подбирал попутных пассажиров и высаживал чуть ли ни на каждом углу, таким образом, зарабатывал деньги. Даже у автобусных касс этот водитель умудрялся зазывать на рейс, минуя кассу предприятия.

На женщин кричал: да, он зарабатывает на мойку автобуса и на «покушать», чтобы мы, пассажиры, ехали в чистом автобусе и с сытым водителем! Дескать, водитель сыт и пассажиру легче! И что не обязан он останавливать по просьбе ночью, в мороз, что он про нас всех думает, оказывается! Потом он кричал, что не такси, а женщинам советовал взять такси и ехать, куда им хочется!

Он набрал скорость и забыл высадить этих бедных женщин, а после ещё 15 минут орал на них на весь салон автобуса!

Возмущению нет предела, и это не первый случай, когда именно этот водитель грубит и хамит пассажирам, которые попадают к нему в зависимость! Почему к обычным людям, которые оплачивают проезд, такое скотское отношение?!»

«Новый День» направил обращение крымчанки в министерство транспорта РК с просьбой разобраться в ситуации.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2021, РИА «Новый День»