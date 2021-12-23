Депутаты Рады подали заявление о госизмене Зеленского

Президента Украины Владимира Зеленского и его окружение обвиняют в госизмене и финансировании терроризма. Соответствующее заявление в правоохранительные органы направили депутаты Верховной рады от партии «Европейская солидарность».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в сообщении об уголовном правонарушении, в частности, отмечено: при канденции Владимира Зеленского Украина потеряла энергетическую независимость и начала покупать уголь у России.

«По состоянию на декабрь 2021 года Украина находится на грани энергетической катастрофы, без внешней помощи страна бессильна перед энергетическим шантажом, – говорится в документе. – Со вступлением в должность президента Украины Зеленского произошли системные изменения в снабжении украинских ТЭС российским углем, а также под видом российского и углем с временно оккупированных территорий. Указанные изменения разрушили энергетическую независимость Украины в сфере тепло и электроснабжения, сделали страну крайне зависимой от агрессора Российской Федерации и ныне недружественной – Республики Беларусь».

Впартии «Европейская солидарность» со ссылкой на СМИ заявляют, что госпредприятие ПАО «Центрэнерго» перешло на российские угли в интересах Игоря Коломойского: «По меньшей мере, 1,5 млн тонн угля разных марок (в том числе газовый уголь, который есть в Украине), перепродали государственной компании Центрэнерго фирмы, связанные с олигархом Игорем Коломойским. Происхождение этого угля – преимущественно русское».

За время президентства Зеленского около 4 млрд долларов США было потрачено на уголь из России и Белоруссии, заявляют авторы документа, а также на закупку электроэнергии из этих стран.

И настаивают на том, что часть импортируемого угля добыта на неподконтрольной Украине территории Луганской и Донецкой областей.

Авторы заявления о преступлении уверены, что приведенные ими сведения содержат достаточно фактов, свидетельствующих о системных действиях высшего руководства страны по восстановлению зависимости от поставок угля из России для украинских ТЭС, генерирующих тепло и электроэнергию. Причем, Зеленский не мог об этом не знать, а все указанные действия «не могли совершаться без его участия и разрешения».

В «Европейской Солидарности» считают, что указанные действия содержат признаки уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.111 УК Украины «Государственная измена», ч.3 ст.258-5 «Финансирование терроризма», а также ч.3 ст.255 УК Украины «Создание преступной организации, руководство такой организацией или ее структурными частями, совершенные должностным лицом с использованием служебного положения».

Заявление направлено в Генпрокуратуру, в Госбюро расследований и Службу безопасности Украины. Депутаты требуют в течение 24 часов внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам вышеприведенных уголовных правонарушений, начать расследование и через 24 часа с момента внесения таких сведений доставить подтверждение.

Напомним, лидером партии «Европейская солидарность» является экс-президент Украины Петр Порошенко, который в 2019 году проиграл выборы Зеленскому и в отношении которого ГБР заявило о подозрении в госизмене по делу о поставках угля из неподконтрольных регионов Донбасса.

Киев, Платон Ефимчук

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