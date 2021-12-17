Порошенко покинул Украину

Экс-президент Украины Петр Порошенко улетел за границу сразу после появления информации о подготовке вручения ему подозрения следователями Государственного бюро расследований (ГБР) по делу о поставках угля из Донецкой и Луганской народных республик, – сообщает Страна.ua.

Со своей стороны, в партии «Европейская солидарность» заявили, что у Порошенко согласован заранее запланированный дипломатический визит в Турцию и Польшу. Что 18 и 19 декабря Петр Порошенко проведет несколько встреч в Турции, в том числе со Вселенским патриархом Варфоломеем, а в следующие два дня в Польше поучаствует в международной конференции «Россия – Украина – НАТО: эскалация напряженности на восточном фланге».

Однако, издание Страна.ua. со ссылкой на собственный источник в следственных органах сообщает, что бывший президент Украины «Порошенко купил билет на самолет в Стамбул сегодня в 19:13. Или же примерно через 15 минут после того, как на сайте «Страны» появилась информация о том, что в понедельник ему собираются вручить подозрение по делу о поставках угля из неподконтрольных территорий Донбасса».

Как сказал источник украинского издания, Порошенко ждут для вручения подозрения по делу об «угольной госизмене» в понедельник, 20 декабря. Со своей стороны, бывший украинский лидер обвинения в свой адрес отвергает и считает их «классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов».





Киев, Иван Бабурин

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