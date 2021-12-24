Суд в Киеве разрешил арестовать экс-президента Украины

Печерский районный суд Киев удовлетворил ходатайство исполняющего обязанности генпрокурора Украины Алексея Симоненко об аресте экс-президента и лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экс-президент Украины Порошенко покинул страну сразу после появления информации о подготовке вручения ему подозрения следователями Государственного бюро расследований (ГБР) по делу о поставках угля из Донецкой и Луганской народных республик. Сейчас он находится в Варшаве и обещает вернуться, но не уточняет когда. Обвинение и решение суда об аресте он называет сумасшествием и заявляет, что никаких доказательств его вины нет и быть не может.

Между тем, следствие обвиняет его не только в госизмене, но в содействии деятельности террористических организаций. Если Порошенко действительно вернется в страну, он будет заключен под стражу, но сможет выйти на свободу под залог в 1 млрд гривен.

Киев, Платон Ефимчук

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