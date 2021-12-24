На Украине решили поставить под ружье женщин: в приоритете официантки и артистки

На Украине решили поставить под ружье женщин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2022 году все гражданки в возрасте от 18 до 60 лет обязаны явиться в военкомат по месту жительства, пройти медкомиссию и, если нет противопоказаний, встать на воинский учет. Об этом заявили начальник Управления персонала Штаба командования сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Горбач и военный комиссар Киевского областного территориального центра комплектования Валерий Куценко.

Введение воинской повинности для женщин объяснили борьбой за гендерное равенство. Правда, пока на учет поставят не всех украинок допенсионного возраста. В следующем году планируется сделать военнообязанными несколько сотен тысяч женщин.

В первую очередь, военные билеты получат представительницы технических профессий и общепита, юристы, финанситы, управленцы и медики. Под «призыв» попадут все спротсменки и артистки.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский в армии не служил.

Киев, Платон Ефимчук

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