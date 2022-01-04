Киевская феминистка потребовала поставить украинок под ружьё и объявить 23 февраля женским днём

Правительство Украины поступило правильно, обязав всех женщин страны, даже семейных и беременных, встать на воинский учёт.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявила известная украинская фем-активистка и военная пропагандистка Мария Дмитриева.

По её словам, вооружив своих женщин, Украина сделает неприемлемой для России цену военного вторжения. Таким образом, полагает феминистка, можно дождаться «развала РФ», пока Москва думает и не решается нападать.

«Имея такого соседа, как мы имеем, я абсолютно соглашаюсь – война не прекратится до тех пор, пока мы не покажем им, что им будет дороже воевать против нас, чем дать им покой. Просто с их нынешней политикой я боюсь, что это произойдет только тогда, когда Россия наконец-то развалится, как разваливаются все империи. Вот, наша задача – дожить до этого», – рассуждает Дмитриева.

Кроме того, её удивляет, почему 23 февраля является чистом ужским днём, когда на Укране много женщин военнослужащих.

«Наша задача – выжить, вырастить наших детей сознательными гражданами и гражданками. И для этого нужно, чтобы больше женщин были военнообязанными. Поэтому меня очень удивляло, когда 23 февраля всегда поздравляют мужчин, а женщин-военнообязанных почему-то забывают», – приводит слова украинской феминистки «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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