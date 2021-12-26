На Украине поставят на воинский учет даже беременных и женщин с малолетними детьми.

Как уже сообщал «Новый День», 17 декабря вступил в силу приказ минобороны Украины, утверждающий перечень отраслей и профессий, по которым работающие женщины должны быть поставлены на воинский учет.

В 2022 году все гражданки в возрасте от 18 до 60 лет обязаны явиться в военкомат по месту жительства, пройти медкомиссию и, если нет противопоказаний, встать на воинский учет. Тех, кто попытается уклониться, ждет штраф.

Сегодня главное управление разведки минобороны Украины сообщило, что требование встать на воинский учет касается всех женщин – включая беременных и тех, у кого малолетние дети.

Главнокомандующий вооруженными силами страны Валерий Залужный поспешил успокоить: «Речь не идет о призыве или обязательной мобилизации женщин в армию, как об этом уже заявляют некоторые СМИ. Мы также планируем ввести переходную норму, касающуюся сборов (учений) военнообязанных, а именно: на обучение женщины будут уходить исключительно по желанию».

По словам Залужного всеобщий воинский учет женщин нужен, чтобы узнать, какие специалисты есть в стране, а также же, чтобы удовлетворить женщин, желающим пройти военную службу.

Между тем, на сайте президента Украины Владимира Зеленского уже зарегистрирована петиция с требованием отменить приказ о постановке женщин на воинский учет. Эту инициативу авторы петиции называют «безобразием» и «издевательством над женщинами».

Киев, Платон Ефимчук

© 2021, РИА «Новый День»