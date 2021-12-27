«Корона отдыхает»: в Крыму штурмуют гипермаркеты (ВИДЕО)

После отмены QR-кодов для посещения торгово-развлекательных центров жители Крыма кинулись «штурмовать» магазины.

Как уже сообщал «Новый День», о соответствующих послаблениях стало известно в четверг, 23 декабря. Крымчане словно только и этого и ждали и сразу же кинулись пополнять запасы. В минувшие выходные в соцсетях появилось видео из одного популярного гипермаркета крымской столицы: там буквально яблоку было негде упасть. Социальную дистанцию никто не соблюдал, многие были без масок.

Видео telegram-канала «Крым оперативный»

При этом темпы вакцинации в Крыму оставляют желать лучшего. По данным заместителя министра здравоохранения Республики Крым Антона Лясковского, на сегодняшний день первыми компонентом привито 905 тысяч человек. Вторым – 830 тысяч. Это всего 68% от взрослого населения, подлежащего вакцинации.

«Как же прекрасно, что корона в предновогодние дни не заразна, т.к. тоже отдыхает», – комментирует ситуацию telegram-канала «Крым оперативный». «Корона просыпается ночью, на праздники и сезон засыпает, в набитых маршрутках снова засыпает», – вторят крымчане.

Симферополь, Лиана Макоба

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