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Среда, 29 декабря 2021, 10:56 мск

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В Крыму началось производство экспресс-тестов для выявления ковида

В Крыму началось производство экспресс-тестов для выявления инфекционных заболеваний, в том числе и коронавируса.

Как сообщили РИА «Новый День» в Корпорации развития Крыма, анализ подразумевает выявление вирусных белков в мазках из носа и иных респираторных выделениях. Заявляется, что крымские тесты позволяют выявить существующие штаммы SARS-CoV-2, включая «омикрон». Время ожидания результата должно составлять 3 минуты. Точность обещают до 98%.
В течение месяца планируется выйти на объемы производства до 100 тысяч тестов в сутки.

Инвестиции в проект оцениваются в 500 млн рублей.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2021, РИА «Новый День»

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