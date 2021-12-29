«Не хотим быть зрителями» – Боррель потребовал позвать его на переговоры США и России по безопасности

Решение Вашингтона допустить от Европы на переговоры с Москвой по гарантиям безопасности только ОБСЕ и, кроме того, не приглашать ЕС на встречу США-РФ – не соответствует духу трансатлантического единства. Высшее руководство Евросоюза хочет присутствовать на переговорах Москвы и Вашингтона 10 января, которые пройдут до саммита РФ-ОБСЕ 13 января.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в интервью немецкому изданию Die Welt.

По его словам, «ЕС не хочет быть нейтральным зрителем, за которого примут решение».

Отметим, что ранее пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс не исключил возможность подключения к переговорам США и России, которые пройдут 10 января, европейских представителей, однако речь шла только об ОБСЕ, а не ЕС.

Напомним, ранее Боррель оценил требование России о нерасширении НАТО на восток как «неприемлемое».

Симферополь, Валентин Карамазов

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