российское информационное агентство 18+

Новогодние гадания

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 29 декабря 2021, 13:53 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

«Не хотим быть зрителями» – Боррель потребовал позвать его на переговоры США и России по безопасности

Фото: twitter.com/Europarl_en

Решение Вашингтона допустить от Европы на переговоры с Москвой по гарантиям безопасности только ОБСЕ и, кроме того, не приглашать ЕС на встречу США-РФ – не соответствует духу трансатлантического единства. Высшее руководство Евросоюза хочет присутствовать на переговорах Москвы и Вашингтона 10 января, которые пройдут до саммита РФ-ОБСЕ 13 января.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в интервью немецкому изданию Die Welt.

По его словам, «ЕС не хочет быть нейтральным зрителем, за которого примут решение».

Отметим, что ранее пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс не исключил возможность подключения к переговорам США и России, которые пройдут 10 января, европейских представителей, однако речь шла только об ОБСЕ, а не ЕС.

Напомним, ранее Боррель оценил требование России о нерасширении НАТО на восток как «неприемлемое».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

«Это неприемлемо»: Боррель оценил требование России о нерасширении НАТО на восток

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, В мире, Политика, Россия, Украина,