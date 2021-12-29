«Это неприемлемо»: Боррель оценил требование России о нерасширении НАТО на восток

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель счел выдвинутые Россией требования о гарантиях безопасности и о прекращении расширения ЕС и НАТО на восток «неприемлемыми условиями, особенно в отношении Украины». Такое заявление он сделал в интервью немецкому изданию Welt.

Боррель назвал предложения Москвы «чисто российской повесткой дня». По его мнению, переговоры должны касаться не только Украины и расширения НАТО на восток, но и «всех нарушений с момента принятия Хельсинкского заключительного акта в 1975 году».

«Мы не согласны ни со многими событиями во внешней политике России, ни с некоторыми событиями, которые Москва считает внутренними делами», – подчеркнул глава европейской дипломатии. Речь идет о правах человека в России, борьбе с «критиками режима, такими как Алексей Навальный», уточнил он. Подобные вопросы необходимо выносить на повестку переговоров с Москвой, полагает Боррель.

Боррель также отметил, что Россия впервые представила свою повестку в письменной форме, в форме проекта договора. «Такого никогда не было. Только победители делают это: сказать то-то и это – мои условия», – возмутился он.

Кроме того, руководитель дипломатии ЕС обвинил Россию в том, что она «хочет вести переговоры по архитектуре европейской безопасности без участия Европейского союза». «Это абсурд. Мы не примем этого. В отношении нас ничего не решается без нашего присутствия», – заявил Боррель. При этом он отметил, что переговоры России с США и НАТО по гарантиям безопасности не должны стать «Ялтой-2». «Мы не в послевоенном периоде. Есть некоторые европейские государства, которые не являются членами НАТО. «Ялты-2» быть не может. А если так (дойдет до переговоров – прим. ред.), то это должны быть «Хельсинки-2», – считает Боррель.

Он подчеркнул, что «любой, кто хочет вести переговоры о будущей архитектуре безопасности в Европе, также должен поговорить с европейцами». Боррель добавил, что госсекретарь США Энтони Блинкен разделяет эту позицию. «Два государства, Америка и Россия или НАТО и Россия не могут просто договориться об этом», – считает Боррель. «ЕС должен присутствовать в этих переговора. Такие переговоры имеют смысл только в том случае, если они проходят в тесной координации с ЕС и при его участии», – заключил он.

Ранее официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что ряд предложений России по безопасности будет неприемлем для США и Европы. По его словам, Вашингтон вместе с европейскими партнерами готов обсуждать инициативы Москвы, но «некоторые вещи в этих предложениях будут неприемлемы для США и их европейских союзников», и «русские прекрасно знают» об этом.

17 декабря МИД России опубликовал и направил в адрес США и НАТО два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности. Одним из пунктов значится отказ НАТО от расширения альянса на территорию Украины.

Накануне Белый дом сообщил, что переговоры между США и Россией по контролю над вооружениями и по ситуации на Украине состоятся 10 января. На 12 января запланирована встреча в формате Россия – НАТО, рассказал представитель американской администрации. Замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков подтвердил, что эти даты рассматриваются, но окончательной договоренности нет, сообщало РИА «Новости».

Москва, Наталья Петрова

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