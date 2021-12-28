Белый дом назвал даты переговоров США, НАТО и ОБСЕ с Россией

США и Россия проведут переговоры по контролю над вооружениями и по ситуации на Украине 10 января. Об этом сообщает AFP со ссылкой на официального представителя Белого дома по вопросам национальной безопасности. По его словам, на 12 января намечена встреча в формате Россия – НАТО, а на 13 января – переговоры представителей России и ОБСЕ.

Ранее пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва и Вашингтон согласовывают детали предстоящих переговоров по безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь заявил, что основной раунд переговоров России и США по гарантиям безопасности пройдет сразу после новогодних каникул.

До этого президент РФ Владимир Путин призвал руководство НАТО начать предметные переговоры, чтобы предоставить России надежные и долгосрочные юридические гарантии безопасности.

17 декабря российское внешнеполитическое ведомство России опубликовало и направило в адрес США и НАТО два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности. Одним из пунктов значится отказ НАТО от расширения альянса на территорию Украины.

Вашингтон, Наталья Петрова

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