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Четверг, 23 декабря 2021, 17:51 мск

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«Он предложил – мы ответили»: Путин сообщил о реакции Байдена на планы о переговорах по гарантиям безопасности

Фото: пресс-служба Кремля

Начало работы над предложениями России по гарантиям безопасности к США и НАТО, анонсированное на первые числа января, позволит сторонам двигаться вперед в этом вопросе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

«По поводу наших договоренностей с президентом [США Джо] Байденом. Я уже говорил, это он предложил назначить официальных представителей для того, чтобы обсуждать вопросы стратегической стабильности, включая и наши озабоченности, связанные с нарастанием угрозы со стороны Украины», – отметил он.

Путин обратил внимание, что первая реакция США на предложения России была позитивной, и это позволит двигаться вперед по гарантиям безопасности. «Он предложил – мы ответили, на мой взгляд, очень конструктивно и быстро. Я ему, кстати, в ходе разговора сказал – я вам обещаю, в ближайшее время направим свои предложения. И мы сделали это, направили и в США, и в НАТО. Мы готовы и на площадке ОБСЕ это обсуждать», – пояснил президент РФ.

«Надеюсь, что эта первая позитивная реакция и анонсирование возможного начала работы в ближайшее время в первых числах января, позволит нам двигаться вперед», – заключил Путин.

Ранее глава государства призвал руководство НАТО начать предметные переговоры, чтобы предоставить России надежные и долгосрочные юридические гарантии безопасности. 17 декабря внешнеполитическое ведомство России направило в адрес США и НАТО два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности. Россию на консультациях будет представлять замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Москва, Мария Соколова

© 2021, РИА «Новый День»

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Метки / Путин Владимир

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