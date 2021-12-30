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Четверг, 30 декабря 2021, 12:16 мск

Новости Крым

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Новогодний главопад: в Крыму ушел в отставку еще один глава администрации

В Крыму ушел в отставку еще один глава администрации. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

«Глава Раздольненского поселения, у нас там парковая территория была не отработана, написал заявление об увольнении, как и договаривались», – сообщил он.

Как уже сообщал «Новый День»,

Ранее стало известно, что полномочия главы Симферополя сложил Валентин Демидов.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2021, РИА «Новый День»

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