Новогодний главопад: в Крыму ушел в отставку еще один глава администрации

В Крыму ушел в отставку еще один глава администрации. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
«Глава Раздольненского поселения, у нас там парковая территория была не отработана, написал заявление об увольнении, как и договаривались», – сообщил он.
Как уже сообщал «Новый День»,
Ранее стало известно, что полномочия главы Симферополя сложил Валентин Демидов.
Симферополь, Олег Яковенко
© 2021, РИА «Новый День»
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