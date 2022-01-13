В Крыму досрочно вернули QR-коды

В Крыму досрочно изменили режим антиковидных ограничений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава РК Сергей Аксенов внес изменения в указ о введении в республике режима повышенной готовности: QR-коды вакцинированных или переболевших коронавирусом снова нужно будет предъявлять для посещения заведений общественного питания, торговых центров, спа-салонов, фуд-кортов, парикмахерских, саун, бассейнов, театров и кинотеатров с 17 января.

Напомним, что такой порядок действовал с 25 октября, но с 28 декабря их отменили – ориентировочно до 20 января. «С точки зрения антиковидных мер это не рационально, но с точки зрения логики и здравого смысла мы приняли решение дать возможность с одной стороны заработать, с другой стороны – мы понимаем: кто в нашей стране может остановить новогодний корпоратив?» – объяснил тогда Аксенов послабления.

Теперь «свободный режим» отменили досрочно – пока без пояснений.

Симферополь, Лиана Макоба

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