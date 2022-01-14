От риса в паназиатском стиле до высокой кухни. Кулинарные секреты в «Артеке» передают детям

Пару дней назад артековцы надели фартуки и поварские колпаки для того, чтобы познакомиться поближе с экзотической кухней. Выбор пал на рис с говядиной. Школьники остались довольны необычным сочетанием вкусовых оттенков и простотой приготовления блюда.

Юные повара добавили новое блюдо в список своего меню. Алёна Ерофеева, шеф-повар мастер-класса, работающая в комбинате питания, показала детям, как приготовить рис в паназиатском стиле с говядиной.

«Самая главная особенность риса в паназиатском стиле – это высокое качество самого риса. В этом блюде используется сорт «Жасмин», который обладает яркими ароматическими свойствами и прекрасными вкусовыми качествами, задающими тон самому блюду. Во всей паназиатской кухне очень много различных сочетаний вкусов и цветов, а блюда всегда яркие. С ребятами мы использовали всем знакомые ингредиенты: морковь, зеленый лук, капусту, кабачок, болгарский перец. К ним добавляли и характерные для Азии ингредиенты, например, лайм, цедру апельсина и лимона. Смешение овощей и мяса с эфирными маслами цитрусовых очень удивило ребят. Сначала они не понимали, что происходит, а потом с восторгом осознали, насколько получается вкусно. Особенно их впечатлило сочетания риса и цитруса», – рассказывает Алёна.

Шеф-повар хотела перевернуть понимание детей, показав им высокую кухню, которая, оказывается, может быть простой и понятной.

«Фишка была ещё и в том, чтобы сохранить цвет и текстуру овощей, если не подвергать их долгой обработке, мы сохраним все их полезные свойства. Я объясняла детям, что яркие, вкусные и необычные блюда можно получить, используя простые, понятные и полезные продукты. Моей задумкой, как шеф-повара мастер-классов, является демонстрация ребятам того, что блюдо высокого уровня может быть доступно, полезно и актуально для них».

Каждый мастер-класс для шеф-повара комбината питания – это работа со взрослыми людьми, которые на лету схватывают информацию.

Автор фото: Николай Хлевицкий

«Я хочу передать им как можно больше знаний. Начиная с того, как правильно держать нож в руке, и заканчивая тем, какие реакции происходят в яичном белке при взбивании. Даже рассказываю о химических и физических процессах, чтобы они знали, почему все именно так, а никак иначе. А главное, чтобы ребенок смог все это повторить дома», – пояснила она.

Вообще питание в «Артеке» может только восхищать. Детей в международном детском центре приучают к вкусной и здоровой пище. Цикличное меню для них составлено опытными технологами. На кухне – исключительно профессиональные повара. На овощи и фрукты в меню сделан особый акцент, так как растущему организму просто необходимы витамины. Детей кормят пять раз в день. И даже кушая так часто, вряд ли тут можно увидеть однообразие, так как цикличное меню обогащено множеством национальных блюд, которые не повторяются всю смену. Хотя включать ли рис в паназиатском стиле в меню, решение ещё не приняли, ждут оценку диетологов.

Автор фото: Николай Хлевицкий

Подобные мастер-классы для артековцев сейчас проходят дважды в неделю. А это значит, что ребята узнают ещё немало нового о необычных продуктах и их приготовлении.

«Когда начнется сезон, и будет больше детей, увеличим количество занятий до трех-четырех в неделю. Есть что рассказать. Например, вчера мы делали, опять же, в разрезе разных кухонь мира и полезной пищи, равиоли со шпинатом. Я научила детей приготовлению этого блюда и показала, как надо правильно приготовить шпинат, чтобы он был вкусным и полезным. Дети удивились, но всё скушали и все остались довольны», – пояснила шеф-повар.

Гурзуф, Екатерина Попова

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