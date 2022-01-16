В Киеве потребовали отменить закон об уничтожении русскоязычных печатных СМИ

Вступление в силу новой нормы закона о языке, предписывающей русскоязычным печатным СМИ издаваться на украинском языке в том же объёме, что на русском, является прямой дискриминацией.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил политсовет украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

В партии потребовали изменить языковое законодательство в этой части.

«С сегодняшнего дня в Украине начинают действовать новые нормы дискриминационного по отношению к правам русскоязычных граждан и представителей других национальных общин языкового закона. Теперь каждое печатное СМИ, которое выходит на другом языке, обязано издаваться таким же тиражом и в таком же объеме, на украинском.

При этом, размещать в прессе рекламу на любых языках, кроме украинского, английского или языков ЕС – запрещено. Эта норма сделает выпуск СМИ на русском языке нерентабельным, а получение информации на родном языке для русскоязычных граждан Украины невозможным», – говорится в заявлении.

В «ОПЗЖ» потребовали «прекратить дискриминацию культурных, языковых и образовательных прав русскоязычных граждан Украины, представителей других национальных общин».

«Требуем обеспечить неукоснительное соблюдение Конституции Украины (в том числе ч. 3 ст. 10), которая гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского языка и других языков национальных меньшинств», – заявили в украинской оппозиции.

Симферополь, Валентин Карамазов

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