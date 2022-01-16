Украинские печатные СМИ перешли на государственный язык

Все печатные издания Украины с 16 января перешли на украинский язык. Выпуски на других языках должны будут поддерживаться тиражом на государственном языке.

Изменения предусмотрены статьей 25 закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Теперь в любом печатном киоске должно находиться не менее 50% прессы на государственном языке.

«Все языковые версии должны издаваться под одинаковым названием, соответствовать друг другу по содержанию, объему и способу печати, а их выпуски должны иметь одинаковую нумерацию порядковых номеров и издаваться в один день», – напомнил уполномоченный по защите госязыка Тарас Креминь в Facebook.

Иноязычными могут оставаться региональные издания, но только до июля 2024 года. Закон также не распространяется на издания на языках коренных народов Украины и официальных языках Евросоюза.

Напомним, русский язык не включен в число языков коренных народов. Госдума РФ назвала подобную ситуацию вопиющей провокацией, граничащей с худшими формами национализма.

Киев, Наталья Рязанова

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