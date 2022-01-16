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Понедельник, 17 января 2022, 00:43 мск

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Песков заверил, что Россия не будет размещать наступательные вооружения на Украине

Россия исключает для себя размещение наступательных видов вооружений на территории Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким неожиданным заявлением выступил на «Эхе Москвы» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В тоже время, отметил Песков, США таких же гарантий дать не хотят.

«Мы не можем исключить, что наши партнеры (СшА и Нато) могут разместить наступательные вооружения на территории Украины. Мы, со своей стороны, исключаем для себя размещение наступательного вооружения там. Именно поэтому мы требуем юридически закрепленных гарантий», – заявил он.

Некоторые эксперты усмотрели определённую интригу в словах Пескова, так как всем понятно, что сейчас Москва никак не может решать – размещать или не размещать свои вооружения на Украине, пока Киев действует исключительно в русле западной политики.

Эксперты разглядели в этих словах намёк на то, что Россия тем или иным образом планирует в перспективе втянуть Украину в свою орбиту.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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