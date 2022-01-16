«Это необходимость»: Москва не собирается отводить войска от украинской границы

Размещение вооружённых сил РФ на западных границах России, в том числе на украинской, является необходимым элементом обороны перед наращиванием угроз со стороны Запада и продвижением НАТО на восток. Кроме того, в США и Европе не имеют права указывать России, где именно она должна размещать войска на своей территории.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью CNN заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Российские войска находятся на территории РФ рядом с украинской границей, и мы считаем необходимым оставить их там перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами НАТО, продвижением инфраструктуры НАТО к нашим границам», – сказал Песков и подчеркнул, что Россия вынуждена «принимать меры предосторожности».

«Поэтому наши военные на нашей территории – там», – добавил он.

Симферополь, Валентин Карамазов

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