СМИ: Россия спешно эвакуирует своих дипломатов из Украины

Россия собирается эвакуировать из Украины дипломатов в двух российских консульствах. Готовиться к выезду из страны велено сотрудникам дипмиссий РФ в Киеве и во Львове. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины

Отмечается, что 18 человек – в основном дети и жены российских дипломатов – покинули Украину еще 5 января. По сведениям источника, в ближайшие дни ожидается, что страну покинут еще 30 человек: из посольства в Киеве и консульства во Львове.

Официальный представитель США в свою очередь заявил, что Вашингтон располагает информацией о подготовке властями РФ эвакуации членов семей российских дипломатов из Украины в конце декабря и начале января. В Вашингтоне также отметили, что Москва еще не приняла окончательного решения о «вторжении» на Украину.

Надо отметить, что на Западе с октября прошлого года раскручивается история с вероятным «российским вторжением» на Украину. СМИ и политики, как украинские, так и американские, а также европейские, называют возможные даты российской «атаки», связывая стягивание российских войск к украинской границе с якобы готовящемся нападением на соседнюю страну. В Кремле и в МИД РФ все обвинения неоднократно отвергали, отмечая, что перемещения войск по территории России – это ее внутреннее дело.

На прошлой неделе пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия якобы готовит провокацию против Украины под чужим флагом, чтобы использовать ее в качестве повода для вторжения в соседнюю страну. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга в пятницу, 14 января, заявила, что Вашингтон обладает данными о том, что Россия готовит «провокации» на Украине п. Кроме того, Белый дом, не предоставив доказательств, назвал сроки «вторжения» РФ на Украину: по словам Псаки, оно может начаться в середине января-февраля.

Глава МИД России Сергей Лавров в понедельник заявил, что официальные лица США распространили полную дезинформацию о якобы готовящейся Россией провокации «с нападением чуть ли не на русскоязычное население в Донбассе» в качестве предлога для «вторжения России на Украину».

Москва, Наталья Петрова

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