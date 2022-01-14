«Диверсия и госпереворот»: Белый дом обвинил Москву в подготовке повода для вторжения на Украину

Россия якобы интенсивно готовит почву для оправдания вооружённого нападения на Украину.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил помощник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя итоги переговоров России и Запада о гарантиях безопасности.

При этом он пообещал предоставить журналистам некие «доказательства» от разведки США.

«Наше разведывательное сообщество обрабатывает информацию о том, что Россия проводит работу, чтобы сфабриковать повод для вторжения, включая саботаж и информационные операции, обвинив Украину в подготовке нападения на российские силы на востоке Украины. Мы представим прессе дополнительные детали того, что мы считаем таким потенциальным созданием предлога, в течение 24 часов», – сказал Салливан, выступая перед прессой.

Кроме того, по его словам, США не исключают, что предлогом для вторжения Россия может использовать попытку госпереворота на Украине или некую диверсию в Киеве.

Напомним, недавно заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что РФ в последнее время якобы предприняла целый ряд агрессивных мер для дестабилизации Украины путём создания вокруг этой страны искусственного кризиса.

Отметим, что в Кремле ранее назвали единственный повод для «усмирения Киева» – это наступление украинской армии в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

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