Россия в последнее время предприняла целый ряд агрессивных мер для дестабилизации Украины путём создания вокруг этой страны искусственного кризиса. Сюда входят и дезинформация, и пропаганда, и саботаж «мирных усилий» Запада, и наращивание войск возле украинских границ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, которая, кроме прочего, известна тем, что лично раздавала печенье участникам беспорядков в Киеве в 2014 году.

По словам Нуланд, РФ уже сверстала «план внутренней дестабилизации Украины».

«Именно Россия создала этот кризис из ничего. Именно Россия накопила 100 тысяч военных на границах Украины. Именно Россия организовала внутренний саботаж в соседней стране, дестабилизацию и распространяет дезинформацию и ложь об Украине, США и НАТО, чтобы оправдать собственные агрессивные действия», – перечислила Нуланд свои претензии к Москве и пригрозила России «очень болезненными» санкциями.

Напомним, накануне Виктория Нуланд объявила, что Белый дом принял решение о блокировке «Северного потока-2» вместо наложения санкций на участников проекта.

Симферополь, Валентин Карамазов

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