Как обещала Нуланд: на Украине схватили группу заговорщиков – в понедельник назовут всех

Полиция Украины отчиталась о задержании «большой группы лиц, готовивших массовые беспорядки в стране».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится на сайте ведомства.

Сообщается, что в понедельник 31 января состоится брифинг с участием министра внутренних дел и главы Нацполиции, где будут раскрыты все детали и фигуранты заговора, а также подробности их задержания.

«Завтра, 31 января, в 10.00 с участием министра внутренних дел и главы Нацполиции состоится брифинг по задержанию лиц, планировавших массовые беспорядки на территории Украины», – сообщает МВД Украины.

По мнению независимых украинских экспертов, заговорщиками окажутся «либо нанятые Кремлем украинцы, либо завербованные Кремлем украинцы, либо россияне». В любом случае «про Кремль там будет красной нитью».

Напомним, ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что РФ уже якобы сверстала «план внутренней дестабилизации Украины» для «оправдания вооружённого вторжения».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»