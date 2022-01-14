В Белом доме заявили, что знают о готовящейся провокации РФ против Украины

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга в пятницу, 14 января, заявила, что США обладают данными о том, что Россия готовит «провокации» на Украине.

В частности Псаки сообщила следующее: «Наша информация также свидетельствует о том, что российские агенты влияния уже начинают фабриковать украинские провокации в государственных СМИ и соцсетях, чтобы оправдать российское вмешательство и посеять раскол на Украине. Например, российские официальные лица и агенты влияния делают акцент на историях об ухудшении ситуации с правами человека на Украине и усилении воинственных настроений украинских лидеров».

Как ранее уже сообщалось, подобное заявление в ходе брифинга в Министерстве обороны США сделал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. По его словам, у Соединенных Штатов есть свидетельства о якобы подготовке Россией предлога для вторжения на Украину «группы оперативников, которые готовятся провести операцию под чужим флагом».

Также в пятницу, 14 января, прошло сообщение телекомпании CNN со ссылкой на представителя администрации США, что Россия подготовила оперативную группу для проведения операции «под ложным флагом» на востоке Украины.

По словам источника, администрация Джо Байдена считает, что у Вашингтона якобы есть свидетельства того, что «российские боевики» обучены действиям в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для осуществления актов саботажа.

Вашингтон, Иван Бабурин

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