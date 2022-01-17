Глава Ялты поспешила откреститься от действий подчиненных по отношению к объектам культурного наследия

Глава Ялты Янина Павленко поспешила откреститься от действий своих подчиненных и заявить, что ни один из объектов культурного наследия снесен не будет.

Как уже сообщал «Новый День», 30 декабря 2021 года первый заместитель главы города Евгения Бавыкина подписала приказ о признании аварийным и подлежащим сносу дом №18 (литера А) на улице Ленина в Алупке. По указанному адресу находится один из памятников архитектуры – дача Циммермана, построенная в начале прошлого века. И сентябре 2021 тогда еще министр культуры РК Арина Новосельская подписала приказ об утверждении этого объекта предметом охраны.

«Движемся по региональной адресной программе по переселению. На первом этапе сформирован список из 32 домов, которые эксперты признали аварийными. Следующий этап (он идёт сейчас) – совместно с министерством культуры Крыма уточняем список зданий, которые носят статус объектов культурного наследия, – заявила после публикации РИА «Новый День» глава Ялты Янина Павленко. – Официальную информацию получим от минкульта на следующей неделе. Далее – вместе с собственниками, представителями данного министерства разработаем дорожную карту. Разумеется, о сносе объектов культурного наследия не может быть и речи! Они подлежат только реставрации. Напомню, по закону сохранение объекта культурного наследия – обязанность собственников. Обговорим пошаговые действия!

Я уже писала, что мы встретимся с жителями каждого дома из этого списка. Наша задача – обеспечить безопасность людей и сохранить объекты культурного наследия.

Отдельно для тех, кто пишет чушь о «зачистке» Ялты под частные интересы, сообщаю следующее: согласно действующего законодательства, участок снесённого аварийного дома может использоваться: первое – под благоустройство общественной территории (парк, сквер, детская площадка и прочее), и второе – под строительство социального объекта (иное строительство запрещено!). Учитывая, что подавляющее большинство домов из этого списка имеет небольшую площадь, то наиболее вероятным является первый вариант.

Есть чёткий план решения вопроса, мы его придерживаемся, скрывать что-либо от общественности нет ни цели, ни желания».

При этом градоначальница не пояснила, почему появился приказ о сносе дачи Циммермана.

И, как выяснилось, это не единичный случай: «Немного не понимаю, как так получилось, что постановление о сносе дома с майоликой на улице Садовой выписано, а разбираться,, стоит ли его сносить, будут после подписания постановления? Кто вам, Янина Петровна, такие бумаги подготовил? Точнее спросить: кто составлял этот список? Кто вносил в него дома? И что за комиссия была, что не знала и не заметила, что это за дом?» – спрашивают ялтинцы.

На этот вопрос мэр Ялты тоже препола не отвечать, упомянув лишь, что список домов, планируемых под снос, обнародуют на текущей неделе. Похоже, что игнорировать неудобные вопросы – это сложившаяся практика.

«Уважаемая Янина Петровна, вы, являясь главой администрации города Ялта, так и не ответили ни на один мой вопрос: вы выборочно отвечаете? – спрашивает Екатерина Воронович. – Только на вопросы, которые вам нравятся? С каких пор решение об аварийности жилья принимает не спец комиссия, а чиновники горсовета?

1)Кто проводил экспертизу?

2) Почему заранее не предупредили жильцов о проведении экспертизы?

3)Почему допущены такие грубые нарушения?

4)Постановления были «состряпаны» вообще неизвестно как и в очень короткие сроки.

Если вы не хотите отвечать, может быть, генеральная прокуратура даст ответ на все мои вопросы?»

Другие горожане возмущены перекладываем ответственности на жильцов: «Что значит «Напомню, по закону сохранение объекта культурного наследия – обязанность собственников»?. Вы уж простите, но ответственность за объект и его сохранность лежит на плечах государства, а вот если лепнина какая есть в квартире или печь с изразцами, то да – будь добр, сохрани для потомков. Но никто не в праве (и даже противозаконно) требовать реставрацию или ремонт фасадов таких домов...», – напомнила градоначальнице Ольга Ларионова.

Ялта, Олег Яковенко

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