Власти Ялты решили уничтожить объект культурного наследия Крыма

В Ялте решили снести задние, являющееся охраняемым объектом культурного наследия Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 30 декабря 2021 года в администрации города издан приказ о признании аварийным и подлежащим сносу дом №18 (литера А) на улице Ленина в Алупке (документ подписала первый заместитель главы города Евгения Бавыкина.

По указанному адресу находится один из памятников архитектуры – дача Циммермана, построенная в начале прошлого века.

Отметим, что в начале сентября 2021 тогда еще министр культуры РК Арина Новосельская подписала приказ об утверждении этого объекта предметом охраны.

Ялта, Лиана Макоба

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