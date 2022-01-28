Павленко продолжает стягивать в мэрию Ялты своих людей

У главы администрации Ялты появился еще один заместитель. Сегодня на сессии городского совета Янина Павленко представила в этой роли Сергея Баннова. Депутаты его кандидатуру согласовали.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас у градоначальницы пять заместителей. Банных, судя по всему, станет шестым – ему поручено курировать муниципальный контроль и обеспечить диалог мэрии с предпринимателями.

Отметим, что Банный стал пятым человеком, пришедшим в мэрию Ялты по приглашению Павленко с винзавода «Массандра» и занявшим руководящий пост.

Так, первый вице-мэр Евгения Бавыкина была заместителем генерального директора ПАО, вице-мэр Светлана Новодацкая возглавляла там отдел маркетинга и продаж, руководитель аппарата мэрии Елена Омесова и начальником департамента имущественных и земельных отношений Оксана Лахина тоже в свое время замещали директора «Массандры». Как, кстати, и Баннов. А после назначения Павленко и.о. главы администрации Ялты он даже исполнял обязанности генерального директора. Но в этой должности его не утвердили: года назад новым руководителем ПАО «Массандра» назначали Алексея Пугачева.

«Я должна опираться на людей, которым доверяю», – объяснила градоначальница появление в мэрии еще одного «массандровского». Депутаты возражать не стали.

Ялта, Олег Яковенко

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