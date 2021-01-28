Администрация Ялты превращается в заводоуправление «Массандры»

Администрация Ялты превращается в заводоуправление ПАО «Массандра».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава города Янина Павленко, ранее возглавлявшая ПАО «Массандра», назначила на должность руководителя аппарата Елену Омесову, а новым начальником департамента имущественных и земельных отношений стала Оксана Лахина.

Обе они работали под руководством Павленко в бытность той гендиректором винодельческого объединения.

Омесова с 2015 по 2020 годы была там заместителем генерального директора, Лахина тоже была там замдиректора, но недолго – в 2020 году. До того она пять лет работала в должности заместителя министра имущественных и земельных отношений Крыма.

Именно Лахина занималась продажей знаменитых южнобережных санаториев «Ай-Петри», «Мисхор» и «Дюльбер», которые – все вместе – были проданы за 1 млрл 500 млн руб. Она же комментировала приватизацию завода шампанских вин «Новый Свет», проданного за те же полтора миллиарда: «К сожалению, много условий мы прописать не смогли, но надеемся, что новый собственник сохранит профиль «Нового Света…».

Кстати сказать, Алексей Пугачев второй раз сменил Янину Паленко в директорском кресле: в 2015 году он стал ее преемником в «Новом Свете», теперь назначен гендиректором «Массандры».

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 28.01.21

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