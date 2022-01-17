«Радикалы похлеще натовских» – Лукашенко обвинил Киев в стягивании вооружённых нацистов к белорусской границе

Украина сосредотачивает на границах с Белоруссией войска Нацгвардии, сформированные из нацистов-радикалов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

По его словам, в качестве повода Киев использовал так называемый кризис с мигрантами.

«Украина продолжает сосредотачивать подразделения Национальной гвардии из националистов-радикалов, это похлеще натовских военнослужащих, и это в непосредственной близости от государственной границы нашей страны», – отметил он.

Президент РБ подчеркнул, что поток мигрантов сейчас следует не из Белоруссии на Украину, а как раз из «Незалежной» во все стороны света.

«Там свои люди бегут из Украины, а они собираются защищаться от мигрантов из Беларуси. Спецоперация «Полесье» проводится у них на границах. Динамика такова, что идет наращивание военного контингента на южных границах нашей страны», – заявил Лукашенко.

Симферополь, Валентин Карамазов

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