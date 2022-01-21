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Пятница, 21 января 2022, 14:46 мск

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Лукашенко пообещал «определиться» с Украиной в связи с «неадекватной» властью в Киеве

Фото: president.gov.by

Белоруссия должна быть готова к любым неадекватным действиям со стороны киевского режима, который находится под полным внешним управлением.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на брифинге в Минске заявил глава Республики Беларусь Александр Лукашенко накануне стартующих российско-белорусских учений.

По его словам, Минску необходимо «определиться» в своих отношениях с Киевом во всех аспектах – политическом, дипломатическом и военном.

«Нынешнее политическое руководство Украины, находясь под внешним управлением, порой ведет себя непредсказуемо и неадекватно. На этот случай – непредсказуемости, неадекватности, – и на случай, не дай Бог, военных действий нам надо определяться», – сказал Лукашенко и приказал «надежно защитить» белорусско-украинскую границу.

Ранее Лукашенко заявил, что Украина сосредотачивает на границах с Белоруссией войска Нацгвардии, сформированные из нацистов-радикалов.

Также президент Белоруссии призывал «сделать всё», чтобы вернуть Украину «в лоно нашей настоящей веры».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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