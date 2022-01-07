«Надо сделать всё»: Лукашенко высказался за возвращение Украины «в лоно нашей настоящей веры»

Попытки украинских властей бороться с каноническим православием (РПЦ) путём создания раскольнических церквей под эгидой константинопольской автокефалии отрывают Украину от братских славянских народов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким мнением выступил глава Республики Беларусь Александр Лукашенко.

По его словам, Белоруссия избежала раскола, и теперь надо помочь братской Украине.

«Нам надо сделать всё, чтобы вернуть Украину в лоно нашей настоящей веры. А там произошел даже по религиозным направлениям такой раскол, который преодолеть будет очень сложно. Это то, что и нам хотели в 2020 году преподнести – автокефалию, раскол нашей церкви – и так далее, и тому подобное. Вы это все знаете. Мы этого избежали. И я не хочу, чтобы это было у наших соседей», – подчеркнул Лукашенко.

Симферополь, Валентин Карамазов

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