«Отрежем всё» – Лукашенко объявит блокаду Украине в ответ на вторжение Киева в Донбасс

Белоруссия даст Киеву ответ «совместно с Россией», если украинская армия начнёт наступление в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьёву.

«Я уже говорил украинским журналистам – вы будете безумцами, если вы столкнетесь с Россией, и мы будем не с вами… Мы отрежем всякие поставки не только ГСМ вместе с Россией, но и электричество», – заявил Лукашенко.

Напомним, ранее белорусский президент пообещал вернуть Украину «в лоно нашего славянства», а также «сделать всё», чтобы вернуть её «в лоно нашей настоящей православной веры».

Симферополь, Валентин Карамазов

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