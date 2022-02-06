«Безголовый» – Лукашенко дал характеристику Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский вёл себя в последние годы крайне необдуманно, громко крича о «российской угрозе» и вовлекая Запад в антироссийскую истерию.

США и Великобритания поймали его на русофобской риторике и теперь нагнетают панику вокруг «российского вторжения», принуждая Киев согласиться на масштабную провокацию в Донбассе и смириться с неизбежностью войны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьёву.

По его словам, сейчас Зеленский спохватился и пытается публично отрицать скопление российских войск и подготовку Москвой наступления, но уже поздно – Белый дом не позволит ему пойти против планов США.

«Да, и я это знаю не из СМИ, а я знаю, как это делается, как вы говорите, у нас спецслужбы тоже неплохо работают, мы это прекрасно знаем, что их (Киев) к этому толкают.

И даже Зеленский, прости меня, первый раз скажу, безголовый, хотя я не ожидал, что он себя так будет вести... Он уже начал кричать нет-нет – войны не будет, войны нет и так далее. Они уже его сейчас в стойло пытаются загнать, чтобы он говорил, что война будет, что мы (Россия и Белоруссия) нападём и прочее», – заявил Лукашенко.

В этом же интервью белорусский президент пообещал объявить блокаду Украине в ответ на вторжение Киева в Донбасс.

Симферополь, Валентин Карамазов

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