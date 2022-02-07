«Крыша поехала» – Лукашенко отчитал Зеленского за неблагодарность

Президент Украины Владимир Зеленский вместо благодарности за постоянную помощь и отеческую опеку вероломно предал белорусского президента и переметнулся к американцам.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Александр Лукашенко рассказал в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьёву.

«Нельзя так поступать. Я к нему, как к ребенку, относился! И это надо, и то… И я к Зеленскому так – ну молодой, ну не сообразил, это накапливалось. Но когда он в открытую начал заявлять: «Америка – это все мы, давай туда, а Россия и Беларусь – это враги», это уже крыша поехала», – заявил Лукашенко.

В этом же интервью белорусский президент назвал Зеленского «безголовым» за необдуманную русофобскую политику. Кроме того, он пообещал объявить блокаду Украине, если Киев пойдёт в наступление на Донбасс.

Симферополь, Валентин Карамазов

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