Лукашенко пообещал вернуть Украину «в лоно нашего славянства»

Братский украинский народ дезориентирован, а киевское руководство предало его и перешло в полное услужение Западу, который раздувает пожар войны в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом входе обращения с посланием к народу и парламенту заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его мнению, несмотря на временный разлад отношений с Украиной, Минск и Москва обязаны не дать Западу «утопить в крови российско-украинское братство».

«Украина становится предметом закулисного торга. Украинцев толкают в пламя конфликта, ломают их сознание, целенаправленно готовят к агрессии. Формируют враждебное отношение к братским народам, в том числе, к белорусам. Для Запада важно утопить в крови российско-украинское братство, наше славянское братство», – отметил он.

«Но мы – родные славянские народы, выходцы из единой купели крещения. Наши корни – из глубины веков. И это надо сберечь, чего бы нам ни стоило. Ведь братство гораздо выше, чем надуманные обиды и местечковые политические амбиции. Наши неразрывные связи – основа общей безопасности и выживания. И как бы кому ни хотелось, мы обязательно вернем нашу Украину в лоно нашего славянства», – приводит слова Лукашенко «ПолитНавигатор».

Напомним, ранее белорусский президент пообещал «сделать всё», чтобы вернуть Украину «в лоно нашей настоящей православной веры».

Симферополь, Валентин Карамазов

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