«Пострадают простые люди» – Зеленский не боится белорусской энергетической блокады

Прекращение поставок топлива и электроэнергии из Белоруссии приведёт, в первую очередь, к страданиям простых людей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя слова Александра Лукашенко о том, что Минск отрежет «Незалежную» от ГСМ и электричества в случае наступления Киева в Донбассе.

«У нас с Беларусью товарооборот $6 млрд, из которых $1,5 млрд экспортирует туда Украина, а $4,5 млрд – Беларусь. Когда страны начинают ограничивать торговлю одна с одной, кто от этого страдает? В первую очередь простые люди. Если есть желание в каменный век перейти, можно сделать так, но пострадают, к сожалению, простые люди», – отреагировал Зеленский.

При этом, он не ответил, намерен ли Киев отменить все сценарии, связанные с вторжением в Донбасс, из-за угроз Лукашенко.

Напомним, Зеленский за время нахождения на посту президента ввёл целый пакет экономических санкций против РФ и Белоруссии. Например, от запрета на полёты авиакомпании «Белавиа» на Украину пострадало большое количество тех самых «простых» белорусов и украинцев.

Симферополь, Валентин Карамазов

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