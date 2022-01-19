Следственный комитет РФ начал проверку по факту хищения скифского золота

Следственный комитет России начал проверку по факту хищения коллекции скифского золота, которую голландский суд постановил передать Украине.

Как уже сообщал «Новый День», 26 октября 2021 года апелляционный суд Амстердама огласил вердикт по делу о скифском золоте, вывезенном из Крыма. Согласно судебному решению, коллекция скифского золота должна быть передана «на хранение Украине». При этом суд не рассматривал вопрос, кому принадлежит коллекция, а только решал, кому она должна быть передана. Коллекция до сих пор находится в Нидерландах, так как Россия заявила об обжаловании вердикта.

Сотрудники СК РФ опрашивают всех причастных к вывозу скифского золота с территории Крыма и выясняют, какие меры были предприняты для того, чтобы вернуть коллекцию в Россию.

«Есть конкретные чиновники, которые давали указания, – цитирует ТАСС заместителя руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александра Молохова. – Они должны были организовать передачу, оформление этой коллекции как неотъемлемой части музейного фонда России в музейный фонд нашей страны. Своевременно этого сделано не было».

Напомним, «золотая» коллекция, собранная из пяти крымских музеев для выставки «Крым: золото и секреты Черного моря» и состоящая из более 2100 экспонатов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в феврале 2014 года. После проведения референдума в Крыму в марте 2014 года голландцы решили оставить коллекцию у себя, поскольку права на экспонаты предъявили Россия и Украина. Окружной суд Амстердама в 2016 году постановил отдать коллекцию Украине, но крымские музеи подали апелляцию.

Решение о государственной принадлежности крымской коллекции скифского золота Апелляционный суд Амстердама должен был вынести еще в июле 2020 года. Но суд не смог определить, кому передать коллекцию, заявив, что к делу нельзя применять конвенцию ЮНЕСКО 1970 года, на которую все время ссылалась украинская сторона.

Принятие решения отложили, предоставив сторонами возможность до середины сентября 2021 года представить дополнительные данные и аргументы. В начале сентября крымчане передали в суд акты поступлений находок в музеи за все периоды, отчеты об археологических экспедициях первой половины ХХ века и фотографии за последние 80 лет. Тем не менее, суд постановил передать коллекцию «на хранение» Украине.

Москва, Игорь Юров

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