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Среда, 19 января 2022, 18:50 мск

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Каждого второго крымчанина должны отправить работать удаленно

Работодателям Крыма рекомендовали перевести на удаленный формат работы каждого второго сотрудника. Соответствующий указ подписал глава РК Сергей Аксенов.

«Рекомендовать руководителям организаций, предприятий независимо от организационно – правовой формы и формы собственности и индивидуальным предпринимателям перевести на дистанционный режим работы до 50% штатной численности работников», – говорится в документе, опубликованном на официальном портале республиканского правительства. Ввести данную схему работы необходимо с 24 января.

Напомним, заболеваемость коронавирусом в Крыму снова начала расти с 11 января. За прошедшие 8 дней выявляемость инфекции увеличилась почтив 4 раза. С 24 января все крымчане в возрасте 60+, а также страдающие хроническими заболеваниями переводятся на тотальный карантин.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

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