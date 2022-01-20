Крым до сих пор не обжаловал решение суда о передаче скифского золота Украине

Музеи Крыма до сих пор не обжаловали решение суда Амстердама о передаче скифского золота Украине, между тем срок подачи апелляции истекает.

Как уже сообщал «Новый День», 26 решение о передаче коллекции крымских музеев на хранение Украине Апелляционный суд Амстердама вынес 26 октября. Россия имеет право обжаловать этот вердикт в Верховном суде Нидерландов, но пока не сделала этого.

«Мы пока не получили запрос на апелляцию, – цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря Верховного суда Нидерландов Винсента Хюнтинка.– Срок подачи истекает 26 января 2022 года».

«По нашим сведениям, апелляция готовится, – заявил телеканалу «Крым 24» директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин. – Есть определённый срок, её подадут до конца месяца. Шансы 50 на 50, что будет изменено решение по скифского золоту».

Между тем, Международная ассоциация «Таврида» направила обращение в Генпрокуратуру РФ с просьбой войти в проходящий в Нидерландах судебный процесс по коллекции скифского золота. Об этом сообщил руководитель ассоциации, заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Напомним, Следственный комитет России расценил решение о передаче скифского золота Украине как хищение и начал по этому факту проверку.

Симферополь, Лиана Макоба

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